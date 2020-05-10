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Aktüel

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayan şahsı deniz polisi kurtardı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak intihara teşebbüs eden şahsı deniz polisi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:17:28 -
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayan şahsı deniz polisi kurtardı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak intihara teşebbüs eden şahsı deniz polisi kurtardı.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.45 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yaşandı. Yaya olarak köprüye gelen Sezgin D. (35) isimli şahıs, korkuluklardan atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bölgede eğitim dalışı için bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, intihara teşebbüs eden Sezgin D.’yi fark ederek hemen bota aldı. Sarıyer kıyısına çıkan ekipler, Sezgin D.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Sezgin D.’nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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