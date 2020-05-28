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Aktüel

Fatih Sultan Mehmed’in türbesi dezenfekte edildi

İstanbul’un fethinin 567.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:24:21 -
Fatih Sultan Mehmed’in türbesi dezenfekte edildi

İstanbul’un fethinin 567. yılı kutlamaları öncesinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi Fatih Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.


İstanbul Fethin 567. yılı yarın 29 Mayıs Cuma günü kutlanacak. Bu kutlamalar öncesinde Fatih Sultan Mehmed’in türbesi, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Dezenfeksiyon işlemi için kullanılan dezenfektanların, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu ve uygulayıcı ya da diğer canlılara zararı olmadığı belirtildi. Yarın düzenlenecek anma programı vatandaşların katılımına kapalı olacak.

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