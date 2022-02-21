Fatih sular saat kaçta gelecek? İSKİ Fatih su kesinti saatleri
Fatih sular ne zaman gelecek 21 Şubat Pazartesi | İstanbul Fatih’in bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinin olduğu mahallelerde yaşayanlar ‘Sular ne zaman gelir 21 Şubat’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul Fatih’te su kesintisi yaşanıyor. Mollan Fenari Mahallesi ve Alemdar Mahallelerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Bölgede yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Sular saat kaçta gelir 22 Şubat Salı
Fatih sular saat kaçta gelecek? İSKİ Fatih su kesinti saatleri
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah, Alemdar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.02.2022 22:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.