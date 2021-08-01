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Ekonomi Fatih sondaj gemisinin yeni hedefi Türkali-4
Ekonomi

Fatih sondaj gemisinin yeni hedefi Türkali-4

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Fatih sondaj gemisinin Türkali-4'te sondaja başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 00:25:00 -
Fatih sondaj gemisinin yeni hedefi Türkali-4

Doğalgaz keşfi ile ilgili çalışmalarda sıra Türkali-4'e geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i yeni hedefi Türkali-4'te" ifadelerine yer verildi.

Fatih gemisi, Türkiye'nin derin deniz tespit kuyularında görev yaptı


Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti.

İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı.

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi.

Fatih sondaj gemisinin 28 Mayıs'ta ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığı duyurulmuştu.

Bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapıldı

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğalgaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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