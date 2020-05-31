Fatih Sondaj Gemisi’nin yarın Trabzon’da olması bekleniyor

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul’dan Karadeniz’e açılan Fatih Sondaj Gemisi’nin yarın Trabzon Limanı’nda olması bekleniyor.

Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçmesi için sökülen parçaları demirleyeceği Trabzon Limanında tekrar monte edilmesi için kullanılacak olan 165 metre yükseklikteki vinç 25 günde hazır hale getirildi.

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz’de arama faaliyetinde bulunacak olan Fatih Sondaj Gemisi’ne yüklenecek olan 530 ve 330 ton olmak üzere toplam 860 ton ağırlığındaki platform parçalarının yüklenmesinde kullanılacak olan dev vinç Trabzon Havalimanı’na uçakların iniş kalkışını da etkileyecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, limanlarına havalimanına yaklaşık 4 km mesafede olması nedeniyle limanda kurulacak vincin yüksekliğinin uçak iniş-kalkışlarını bir süre olumsuz etkileyeceğini ifade ederek “Kurulan vinç, Trabzon’un her yerinden görülebilecek büyüklükte. Bin 200 ton ağırlığında, bin 600 ton kaldırma kapasitesinde 165 metre uzunluğunda devasa bir vinç. Fatih Sondaj Gemisi’nin boğazdan geçebilmesi için kulesinin sökülmesi gerekiyordu. Kule yüksekliği 100 metre. Dolayısıyla onu da dikleyebilecek bir vincin oradan daha yüksekte olması gerekir 165 metre. Bu konuda Devlet Hava Meydanları Başmüdürlüğüne yazı yazdık. Uçakların piste yaklaşımını da etkileyecek bir durumdan dolayı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bu konuya aktaracağız. Dolayısıyla geçici bir süre olarak da uçakların havaalanına inişi, kalkışı şeklinde ufak bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Böyle bir etkisi de olacak” diye konuştu.

Ermiş yarın Trabzon’da olması beklenen Fatih Sondaj Gemisi ile ilgili gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.