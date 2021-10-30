  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fatih Sondaj Gemisi bölgeye ulaştı!
Ekonomi

Fatih Sondaj Gemisi bölgeye ulaştı!

Karadeniz'deki araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi, Türkali-6 kuyusuna ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:18:00 - 2021-10-30 15:25:02
Fatih Sondaj Gemisi bölgeye ulaştı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Karadeniz'deki keşiflerine devam eden Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-6 kuyusuna ulaştığı kaydedildi. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ekim - 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımladığı NAVTEX ile Fatih Sondaj Gemisi’nin Türkali-6 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurmuştu.

NAVTEX’e göre Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de araştırmalarına devam devam edeceği; gemiye Sancar, Korkut ve Altan gemilerinin de eşlik edeceği öğrenildi. Fatih Sondaj Gemisi, ilk olarak Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirmiş ve toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmişti.
Fatih Sondaj Gemisi ardından Türkali 1-2 kuyularının yanı sıra Amasra-1 kuyularında da sondajını tamamlamış Karadeniz'de derin denizde toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Taksim'de AKM açılışının gerçekleştirilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AVM y..
Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler
Gündem

Kirli ittifaka onlar da dahil oldu... Türkiye'ye F-16 satılmaması için harekete geçtiler

ABD'nin Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma teklifine karşı çıkan lobilere son olarak Hindistan da eklendi.
Bu fotoğraf dünyanın gündemine oturdu! Annesini bırakmayan maymun acı sondan kaçamadı
Yaşam

Bu fotoğraf dünyanın gündemine oturdu! Annesini bırakmayan maymun acı sondan kaçamadı

Chipata'da vahşi doğa fotoğrafçısı Shafeeq Mulla tarafından kaydedilen fotoğrafta, leoparın ağzındaki annesine sımsıkı sarılan maymunun görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay