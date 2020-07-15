Fatih sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020
Sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri | Bazı liseler LGS puanı olmadan ikametgah, okul puanı ve devamsızlık durumuna göre öğrenci alıyor. İstanbul Fatih’te yaşayanlar hangi Anadolu liselerinin LGS puanı olmadan öğrenci kabul ettiğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu imam hatip liselerinin bazıları sınav puanı olmadan öğrenci kabul ediyor. Öğrenciler yaşadıkları yerlere yakın sınav puanı olmadan öğrenci kabul eden liselerin isimlerini merak ediyor. İşte, Fatih puansız öğrenci alan liseler…
LGS puanı olmadan öğrenciler okullara nasıl yerleştirilir?
Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.
Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.
Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.
Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.
Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.
Fatih sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020
Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi
Ahmet Rasim Anadolu Lisesi
Davutpaşa Anadolu Lisesi
Yedikule Anadolu Lisesi
Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi
Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih Mesleki Eğitim Merkezi
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi