Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu imam hatip liselerinin bazıları sınav puanı olmadan öğrenci kabul ediyor. Öğrenciler yaşadıkları yerlere yakın sınav puanı olmadan öğrenci kabul eden liselerin isimlerini merak ediyor. İşte, Fatih puansız öğrenci alan liseler…

LGS puanı olmadan öğrenciler okullara nasıl yerleştirilir?

Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Fatih sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri 2020

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi

Ahmet Rasim Anadolu Lisesi

Davutpaşa Anadolu Lisesi

Yedikule Anadolu Lisesi

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi

Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fatih Mesleki Eğitim Merkezi

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi