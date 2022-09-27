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Medya Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! Yeniden kafa çıkarmaya hazırlanıyor
Medya

Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! Yeniden kafa çıkarmaya hazırlanıyor

Muhalefetin kanalı FOX TV’de uzun yıllar yalanlar üzerine program yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan spiker Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 14:07:00 -
Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu! Yeniden kafa çıkarmaya hazırlanıyor

FOX TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal yeniden ortaya çıkmaya hazırlanıyor.

Bir süredir ekrandan uzak olan eski Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal dijital platformlar üzerinden yayın yapacak.

'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini söyleyen Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11:30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler" ifadelerini kullandı.

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