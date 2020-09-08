Fatih Portakal'ın kankası Ercan Gün’ün Bylock’u patlatıldı! Grupta kimler yok ki...

FOX TV’nin Hrant Dink davası kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklanan FOX TV’nin eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün ByLock’u deşifre edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. FOX TV’nin eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün biri ağabeyi diğeri FOX TV adına kayıtlı 2 telefons Bylock yüklediği tespit edildi.

HTS çakıştırmalarının da tespit edildiği incelemelerde Ercan Gün’ün ağabeyinin üzerine kayıtlı cep telefonuna 8 Kasım, FOX TV’nin hattına ise 31 Aralık 2014’te ByLock yüklediği belirlenirken toplam 2 bin 521 kez Bylock’a giriş yaptığı bunların 1213’ünü FOX binasından, diğerlerini ise evinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bylock’u kırılan Gün’ün grupta FETÖ’nün önemli isimleriyle irtibat halinde olduğu belirlendi.

Gün’ün de yer aldığı Bylock grubunda 17-25 Aralık kumpasında önemli rol oynayan Ali Çelik, Yakup Saygılı ve Nazmi Ardıç gibi FETÖ’cü polislerin bulunması dikkat çekti.

Ercan Gün, 17-25 Aralık kumpasında FOX Ana Haber’e bizzat kendisi bağlanmış ve spiker Fatih Portakal ile karşılıklı olarak FETÖ’nün yalanını ‘gerçekmiş’ gibi lanse etmişlerdi.

Grupta kimler yok ki

Yürütülen incelemelerde Gün’ün dahil olduğu Bylock grubunda; Zaman Gazetesi Yazarı Veysel Ayhan, Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yılmaz, Cihan Haber Ajansı eski Ankara Haber Müdürü Kazım Canlan, Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Değer Özergün ve Adil Öksüz’ü 15 Temmuz’da firar ettiren kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’ın da bulunduğu tespit edildi.