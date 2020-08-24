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Gündem Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı
Gündem

Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı

Kendisine yakın isimlerin Olay TV'nin başına geçtiği konuşulan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki bir sonraki hamle FOX TV'den istifa eden eski arkadaşı Fatih Portakal'a kanalda yer vermek. Portakal'ın veda mesajındaki sözleri de bir süre dinlendikten sonra sektöre döneceği iddialarını güçlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:33:00 -
Fatih Portakal'ın istifasında bomba Ekrem İmamoğlu detayı

Türkiye karşıtı algı operasyonlarıyla tanınan Fatih Portakal, FOX TV'den istifa etti. Kararın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortaya atılan iddia dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte gündemi skandallarıyla meşgul eden İmamoğlu'nun 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu'nun bu doğrultuda Olay TV'yi aldığı ve kanalın başına ise kendisine yakın isimleri getirdiği konuşuluyor.

Zamanlama dikkat çekti

Üniversite dönemlerine dayanan arkadaşlıklarıyla bilinen İmamoğlu ve Portakal'la ilgili ortaya atılan iddia ise dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun asıl amacının FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'ı, kanalın başına getirmek olduğu iddia edildi.

10 yıldır FOX TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal'ın sürpriz bir şekilde istifa etmesi "Olay TV'nin başına geçecek" söylentilerini kuvvetlendirdi.

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