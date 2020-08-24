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Medya Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:17:00 - 2020-08-24 09:18:05
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

FOX TV’de ana haberleri sunan Fatih Portakal’ın kanaldan ayrılması üzerine çıkan iddiaların ardından yerine kimin geçeceği merakla bekleniyor.

Gazeteci Hadi Özışık, Fatih Portakal’ın yerine geçecek isim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

İsmail Küçükkaya reddetti

Hadi Özışık, sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya ile bir görüşme yaptığını belirterek, ‘İsmail Küçükkaya akşam haberlerini sunma niyetinde değil. Bunu Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’e kesin olarak söyledi’ dedi.

Özışık, Beyaz TV sahibi Osman Gökçek’in kendisine Selçuk Tepeli ismini verdiğini ancak bunun gerçekleşme ihtimalinin zor olduğunu belirtti.

Cüneyt Özdemir iddialarını da yorumlayan Özışık, Özdemir'in böyle bir topa girmeyeceğini söyledi.

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