Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalının cezası belli oldu

Yahudi medya patronu Murdoch’un FOX TV'sinde 'yalan' ve 'Provokatif' haberiyle bilinen Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı. Portakal'ın istifası sonrası FOX TV yönetimi ana habere Selçuk Tepeli'yi getirdi. Portakal'ın yerine gelen Tepeli, henüz ikinci yayınında bir skandala imza attı.

“Ne kadar düdüklendiğinizi anlamıyorsunuz”

Tepeli, köprü geçiş ücretleriyle ilgili bir haberde yorum yapmaya çalışırken sokak ağzı kelimeler kullandı. Tepeli, köprü geçiş ücretlerine ilişkin, “Ne kadar düdüklendiğinizi anlamıyorsunuz” sözlerini sarf etti.

RTÜK cezayı kesti

Tepeli'nin sözleri vatandaşların tepkisini çekerken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu da harekete geçirdi. RTÜK, Tepeli'nin sözleri nedeniyle FOX TV'ye idari para cezası kesildiğini açıkladı. RTÜK, ceza gerekçesinde “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” ilkesinin ihlal edildiğini belirtti.