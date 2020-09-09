Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik

Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV ekranlarında sunduğu ana haber bültenindeki provokatif ve iftira dolu haberleri ile bilinen Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde 'yorulduğunu' ifade ederek istifa ettiğini açıklamıştı.

FOX, istifa eden Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli’yi getirdi. Portakal’ın yerine FOX TV Ana Haber bültenini sunmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha ikinci yayınında skandal sözler sarfetti.

Argo kullandı

Ana haber bülteninde köprü geçiş ücretleriyle ilgili haberin ardından kendince yorum yapmaya kalkışan Tepeli ‘argo’ tabir edilen kelimeler kullandı.

köprü geçiş ücretleriyle ilgili konuşan Tepeli “Ne kadar düdüklendiğinizi anlamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Tepeli canlı yayında şu skandal ifadeleri dile getirdi;

"Geçerken de ne kadar ödediğimizi tam olarak kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına otoyollar konuluyor. Orada bip bip bir yerlerden geçiyorsun. Yani geçen varsa bilir orada ne kadar 'düdüklendiğini' gerçekten anlamıyorsun."