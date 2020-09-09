  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik
Medya

Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik

Provokatif haberleriyle bilinen FOX Ana Haber’de Fatih Portakal’ın yerine geçen Selçuk Tepeli’nin köprü geçiş ücretlerinden bahsederken kullandığı argo ifade tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:42:00 - 2020-09-09 11:44:48

Yahudi medya patronu Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV ekranlarında sunduğu ana haber bültenindeki provokatif ve iftira dolu haberleri ile bilinen Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde 'yorulduğunu' ifade ederek istifa ettiğini açıklamıştı.

FOX, istifa eden Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli’yi getirdi. Portakal’ın yerine FOX TV Ana Haber bültenini sunmaya başlayan Selçuk Tepeli, daha ikinci yayınında skandal sözler sarfetti.

Argo kullandı

Ana haber bülteninde köprü geçiş ücretleriyle ilgili haberin ardından kendince yorum yapmaya kalkışan Tepeli ‘argo’ tabir edilen kelimeler kullandı.

köprü geçiş ücretleriyle ilgili konuşan Tepeli “Ne kadar düdüklendiğinizi anlamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Tepeli canlı yayında şu skandal ifadeleri dile getirdi;

"Geçerken de ne kadar ödediğimizi tam olarak kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına otoyollar konuluyor. Orada bip bip bir yerlerden geçiyorsun. Yani geçen varsa bilir orada ne kadar 'düdüklendiğini' gerçekten anlamıyorsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

turan

sen de portakal gibi çatlak zurna sın patlak davulsun kendin çal kendin oyna..maşa piyon..
  • Yanıtla

Ulvi

Yahu adam biraz çarpıcı şekildede olsa doğruyu söylemiş.Neye kızıyorsunuz?O yola girdinmi cüzdanın ne kadar hafifleyecek bilemiyorsun.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar
Dünya

Kriz çıkaracak iddia! İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderiyorlar

Rusya’nın askeri teçhizatlarını İran üzerinden Ermenistan'a gönderdiği iddia edildi.
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı