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Gündem Fatih Portakal'ın ardından Yılmaz Özdil'den istifa açıklaması
Gündem

Fatih Portakal'ın ardından Yılmaz Özdil'den istifa açıklaması

Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil, istifa edeceği iddialarına FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal'a gönderme yaparak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:32:00 -
Fatih Portakal'ın ardından Yılmaz Özdil'den istifa açıklaması

Geçtiğimiz gün FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal'ın görevinden istifa etmesinin ardından Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil'in de gazeteciliği bırakacağı iddia edilmişti. Özdil, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Portakal'a gönderme yaparak cevap verdi.

"Organik tarım yapmaya niyetim yok"

FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal, görevinin bırakarak artık toprakla uğraşayacağını söylemişti. Portakal sonrası görevinin bırakacağı iddialarına Twitter'dan cevap veren Özdil, Portakal'a gönderme yaparak "Endişeli mesajlara ortak cevap...Organik tarım yapmaya niyetim yok" ifadesini kullanarak istifa iddialarına noktayı koydu. Özdil'in bu göndermesi sonrası Portakal'ın Özdil'e bir cevap verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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Yorumlar

Millet

Bunların hepsi istifa edip müdafaa nın kanalına mı gidecekler acaba
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Salih

Ikiside çakal in önde gideni bir tanesi ataturku kullanıp zengin olmuş öbürü de yalan lar iftiralar atarak kose olmuş yani sadece yöntemleri farkli.
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