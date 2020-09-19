Fatih Portakal'dan yeni istifa açıklaması: Bir sabah uyandığımda...

Yakın bir süre önce FOX TV’den flaş bir şekilde ayrıldığını duyuran CHP yandaşı Fatih Portakal, istifa kararına ilişkin günler sonra yeni bir açıklama yaptı.

Muhalefetin kanalı olan FOX’ta uzun yıllar iftira ve karalama kampanyaları yapan Fatih Portakal, İzmir’de yaşamını devam ettiriyor.

Fatih Portakal sosyal medya hesabından ‘Bir sabah uyandığımda’ başlıklı bir video yayımladı.

Portakal, İzmir’deki yaşantısını doğa ile içiçe geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

Bir sabah uyanıyorum ve okaliptüs ağaçları, horoz sesleri eşliğinde, başka hiçbir şey yok sadece adımlarımı duyuyorum. Ahırın yanından geçerken tezek ile samanın birleşmiş kokusu, onu içinize çekiyorsunuz.

Yürürken çeşitli otların kokusunu içinize çekiyorsunuz. Karşınıza eski bir ev çıkıyor, evin bacasından tüten dumanı görüyorsunuz. Bunun kokusunu içinize içinize çekiyorsunuz. Ve hatıralarınıza canlanıyor. Ağaçlar, yeşillik ve denizi mavi görüntüsü alıyor ve ortaya Durduk köyü çıkıyor.

Yerine Selçuk Tepeli geçti

Fatih Portakal’ın FOX’tan ayrılmasının ardından kanalda akşam haberlerini Selçuk Tepeli sunuyor.

Haleften ilk skandal

Tepeli, geçtiğimiz günlerde köprü geçiş ücretleri ile ilgili kullandığı argo kelimeler nedeniyle FOX’a para cezası verilmişti.