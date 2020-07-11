Fatih Portakal'dan tepki çeken Ayasofya paylaşımı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, gazeteci kılıfıyla her fırsatta dine saldıran Levent Gültekin'i rahatsız etti. FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise, yazısını paylaşarak Gültekin'e destek çıktı.

Ezan düşmanı sözde gazeteci Levent Gültekin, bugün yayınlanan yazısında "İktidarın Ayasofya’yı cami yapma kararı ciddi bir sorun." şeklinde skandal bir iddiada bulundu. CHP'nin ise 'dindarlara şirin gözükme' adına Ayasofya'nın cami olmasına sessiz kaldığını belirten Gültekin, 'muhalefetin üç beş İslamcının tavrına, tutumuna göre politika belirlemesi anlaşılır gibi değil' iddiasında bulunarak Ayasofya hasreti çeken Müslümanların 'üç beş' kişi olduğunu iddia etti.

Erdoğan’ın Ayasofya kararını açıklarken saat 20:53’ü, Ayasofya’da ilk namazın kılınacağı gün olarak 24 Temmuz’u, yani Lozan Antlaşması’nın yıl dönümünü seçmesinden de rahatsız olan Gültekin, ülkenin aleni bir şekilde bataklığa sürüklendiğini iddia ederek bir skandala daha imza attı.

Fatih Portakal destek çıktı!

Gültekin'in skandal yazısını paylaşan Portakal ise, "Ayasofya üzerinden iktidari ve muhalefetiyle ülkede siyasetin nasıl yapildığını anlatan güzel bi yazı: İktidar koltuğu kaybetmeyelim muhalefet dindar oyları karşımıza almayalım derdinde..." iddialarında bulundu.

Portakal'a takipçilerinden tepki yağdı.

İşte o tepkiler:

"Görüyorum ki hala içine sindiremeyen bir kitle var. Yunanlılar bile bu kadar tepki vermiyor. Yunandan daha Yunan var ülkemde."

"Syaseti umrumda değil. Adamlar ülkelerinde tarihi camileri umumi tuvalet olarak kullanıyorken biz Ayasofyayı açmışız üstüne üstlük kendi dinimize göre yorumlayıp değer katmışız bundan güzel ne olabilir?"

"Hazmedeceksiniz, müzeye dönüştürülmesi yanlıştı, bir yanlıştan dönüldü karşı çıkmanız faydasız."

"Sen neyin derdindesin?"