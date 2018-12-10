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Fatih Portakal'dan Sözcü gazetesi açıklaması: Yarın beni de alabilirler

'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' sözleriyle tanınan FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, Sözcü gazetesi yazarları için hazırlanan iddianemaye ilişkin, "Yarın beni de alırlar” açıklamasını yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:24
Fatih Portakal'dan Sözcü gazetesi açıklaması: Yarın beni de alabilirler

Fatih Portakal, Fox TV yayınında Sözcü yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve çalışanları hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili, “Yok artık dediğimiz olay Emin Çölaşan yılların gazetecisidir. Necati Doğru yılların gazetecisidir… Egenekonla başlayan Balyozla devam eden o kumpas davalarına nasıl tavır aldıklarını bilirsiniz… Sayın savcı üye olmamakla diye bir tabir kullanıp FETÖ suçlaması yöneltiyor” ifadesini kullandı.

“Yarın beni de alırlar...”

Portakal, savcının iddianamesinden, “Şekil olarak FETÖ’ye karşı olmak, ağır şekilde eleştirmek, örgütle davalı ya da davacı olmanın hatta açıkça hakaret etmenin başlı başına FETÖ’yü desteklememek ya da esasta FETÖ’cü olmamak sonucunu doğurmayacağı” bölümünü hatırlatarak, “Bu sözü bu cümleyi kurduktan sonra yarın beni de alırlar sizi de alırlar herkesi alabilirler. Ama geçmişte manşet atanlar kitap yazanlar onlara dokunulmaz. Bu ülkede Genelkurmay Başkanı bile gözaltına alınmıştı…” dedi.

Fatih Portakal: Türkler PKK'ya teşekkür etmeli

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:24
  1. fatih portakal
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • hsnhsn16 dk önce
    fetöcü desen değil gominist desen değil ateist desen değil kemalist desen değil bence sen bunların karışımı bir ucubesin galiba fatihede portakala kurban ol sen
  • ferdiferdi17 dk önce
    savcı hakim yok mu bu nasıl iş
  • yazıkyazık22 dk önce
    seni hala konuşturanlara yazzzzzzzıklar olsun
  • AlperAlper26 dk önce
    Muhalefeti çeşitli yaftalarla susturmak isteyerek, demokrasiye son darbe de vurulmuş olmuyormu?
  • AbdoAbdo26 dk önce
    Ateş olmayan yerden duman ckmaz.demekki bi halt yedinki
  • Alkan Alkan 30 dk önce
    BU fatih portakal denen teröriste niye dokunulamiyor düpe düz teröristlerin agziyla konusuyor bu IMANSIZ KEFERE buynuzlu dag domuzu son zamanlarda bir hayli esip gürlüyor meydani bos bulmus ha bire makineli gibi saydiriyor SAVCILARIMIZ harekete geçmeli malum konustugu TV de yahudi siyonist piclerine ait DIKTÖTÖRLÜK ülkesinde konumus olsa soyu bozuk fatih portakal denen iblis dilini kesip obiçim bir yerine koyarlardi hain Türkiye düsmani onun bunun tasmali iti
  • fatihfatih36 dk önce
    evet fatih alırlar bunlardan her şey beklenir yazacak cok şey varda yazamıyorum birisine nasilsin desen dahi hakaret etmiş diye hemen iceri atiyorlar korku imparatorlugu.......
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