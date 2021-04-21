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Medya Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf
Medya

Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf

Muhalefetin kanalı FOX TV’de uzun yıllar yalanlar üzerine program yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan spiker Fatih Portakal, Selçuk Tepeli'yi sadece bir kez izlediğini belirterek ekranlara geri dönüş için sinyal yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:07:00 -
Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf

FOX TV'deki görevinden bir yıl önce ayrılan Fatih Portakal ekrana dönme koşullarını açıkladı.

19 Haziran 2020'de Fox TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal, gazeteci Semra Topçu'nun Youtube kanalına konuk oldu. FOX TV'den ayrıldıktan sonra yaşamına İzmir'de devam eden Portakal, kendisinin yerine geçen Selçuk Tepeli'yi sadece bir kez izlediğini söyledi. 

"Kabul ederse çıkarım"

Ekrana geri dönüş için Portakal "Siz şimdi bana bir kurumda çalışıp çalışmayacağımı sorabilirsiniz. Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım." dedi.

Ana haber bülteni bir daha sunmayacağını belirten Portakal, "Ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir, ama benim şartlarımla." diye konuştu.

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