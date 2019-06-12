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Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "İt" dediği videoyu izlediğini söyleyen Fatih Portakal, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:44
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile İYİ Parti'nin desteklediği CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'un Ordu- Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemesi sonucunda meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullanmıştı. Konuya ilişkin FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal açıklamalarda bulundu.

Portakal, İmamoğlu'nu yalanladı

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan skandal sonrası "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

"Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum"

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:44
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Fatih
  4. Çarşamba
  5. Giresun
  6. İmamoğlu

YORUM YAZ

  • MeteMete1 sa önce
    Bazıları tüm gerçekleri ''Dumanlı'' görüyorlar
  • Yakıcı Yakıcı 1 sa önce
    Ulan pazar ezigi RTÜK çizer diye milleti kriz yerine koyma TVtuvaletlerinde pardon kanal olacaktı akşama kadar küfürler havada uçuşuyor RTÜK denilen kurumun o küfürlerle bile alakası yok
  • DumanlıDumanlı1 sa önce
    Sayın Fatih kardeşimin gözünü korkutmuşlar. O kelimeyi kesilerek montajlanmış olarak yandaş kanallarda duyduk. Kokmasın elinde montajlanmış görüntü ve ses varsa ve bunu açıklarsa RTÜK den ceza değil aferin alır. Sayenizde 24 haziranda her şey çok çok güzel olacak.
  • AbuzittinAbuzittin7 sa önce
    Yaw he he
  • Mesut SarpMesut Sarp7 sa önce
    Kim neyi yalanlarsa yalanlasin çarşıda hatta mezarlıklarda dahi Trabizon uşaği İmamoglu konuşulayi...
  • Bin Ali Bin Ali 9 sa önce
    Fatih görüntüler var diyo ama yayınlamam diyo ee nasıl inancaz. Ben bir Akp li olarak emin olmak istiyorumYüce allah buyururki gözünle görmediğine kulağınla duymadığına inanma. Lakin iftira haramdır
  • MevlütMevlüt10 sa önce
    Bu bana danışıklı dövüş gibi geliyor...

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