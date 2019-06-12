Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile İYİ Parti'nin desteklediği CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'un Ordu- Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemesi sonucunda meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullanmıştı. Konuya ilişkin FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal açıklamalarda bulundu.

Portakal, İmamoğlu'nu yalanladı

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan skandal sonrası "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

"Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum"

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.