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Fatih Portakal'dan ayrılık açıklaması

Yahudi medya patronu Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV'de sunuculuk yapan Fatih Portakal, ayrılacağı yönünde çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:23
Fatih Portakal'dan ayrılık açıklaması

Fatih Portakal, yaklaşık 2 buçuk ay süren tatilinin ardından bugün tekrar ekran karşısına çıktı.

'BUNU İSTEYENLER VAR AMA 1 SENE DAHA FOX TV'DEYİZ'

Portakal, "Geçen gün alışveriş yaparken biri 'Siz artık FOX TV'de olmayacakmışsınız' dedi. Bunu isteyenler var, hatta medyadan bunu isteyenler var ama burdayız. 1 sene daha FOX TV'deyiz" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:23
  1. Fox TV
  2. fatih portakal

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  • muratmurat35 dk önce
    foxtv böyle bir yalağı bulamaz , ülkemizdeçokbunun gibi yalaklarvarneyse ....
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