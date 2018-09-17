Fatih Portakal'dan ayrılık açıklaması

Fatih Portakal, yaklaşık 2 buçuk ay süren tatilinin ardından bugün tekrar ekran karşısına çıktı.

'BUNU İSTEYENLER VAR AMA 1 SENE DAHA FOX TV'DEYİZ'

Portakal, "Geçen gün alışveriş yaparken biri 'Siz artık FOX TV'de olmayacakmışsınız' dedi. Bunu isteyenler var, hatta medyadan bunu isteyenler var ama burdayız. 1 sene daha FOX TV'deyiz" açıklamasını yaptı.