  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Portakal'dan 'Ama'lı doğalgaz keşfi açıklaması! Yorum yağmuruna tutuldu
Gündem

Fatih Portakal'dan 'Ama'lı doğalgaz keşfi açıklaması! Yorum yağmuruna tutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfi sonrası ABD'li Yahudi medya patronu Rupert Murdoch'un kanalı FOX TV'de haber spikerliği yapan Fatih Portakal'dan 'Ama'lı bir 'hayırlı olsun' açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:06:00 -
Fatih Portakal'dan 'Ama'lı doğalgaz keşfi açıklaması! Yorum yağmuruna tutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tüm Türkiye'ye müjdesini açıklayarak Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulunan Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Türkiye'nin yıllardır özlemini duyduğu bu haber tüm vatandaşları sevince boğarken, FOX haber sunucusu Fatih Portakal'dan ilginç bir açıklama geldi.

İlginç mesaj

Yıllardır beklenen böyle büyük bir müjdenin ardından eleştiri yaparak vatandaşlardan büyük tepki almaktan çekinen Portakal, ilginç bir mesaj yayınladı. Portakal, 'Hayırlı olsun' diyerek başladığı mesajını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sözleriyle bitirdi. Portakal'ın tepki almamak için denediği bu yol ise işe yaramadı. Portakal'ın ilginç mesajını sosyal medyada yorum yağmuruna tutan vatandaşlar bu paylaşıma tepki gösterdi.

İşte Portakal'ın tepki alan paylaşımı;

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dallı

MURDOK GAZDAN NEMALANACAĞINI SEZSE PORTOKAL ANİ AĞIZ DEĞİŞTİRMEZ Mİ
  • Yanıtla

Eyup

Sen nerenin köpeğisinki türk devletinden hesap soruyorsun çomar?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı