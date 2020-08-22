Fatih Portakal'dan 'Ama'lı doğalgaz keşfi açıklaması! Yorum yağmuruna tutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün tüm Türkiye'ye müjdesini açıklayarak Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulunan Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Türkiye'nin yıllardır özlemini duyduğu bu haber tüm vatandaşları sevince boğarken, FOX haber sunucusu Fatih Portakal'dan ilginç bir açıklama geldi.

İlginç mesaj

Yıllardır beklenen böyle büyük bir müjdenin ardından eleştiri yaparak vatandaşlardan büyük tepki almaktan çekinen Portakal, ilginç bir mesaj yayınladı. Portakal, 'Hayırlı olsun' diyerek başladığı mesajını "Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" sözleriyle bitirdi. Portakal'ın tepki almamak için denediği bu yol ise işe yaramadı. Portakal'ın ilginç mesajını sosyal medyada yorum yağmuruna tutan vatandaşlar bu paylaşıma tepki gösterdi.

İşte Portakal'ın tepki alan paylaşımı;