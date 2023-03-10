Fatih Portakal'dan 6'lı masaya tepki: Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız?

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ve seçilmesi durumunda 7 yardımcı atayacak olmasına tepki göstererek bu sistemde bir karar almak için anlaşmanın çok zor olduğunu belirtti. Portakal, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak? Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız?" dedi.

Portakal, 6'lı masanın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu vurguladı.

Portakal, "Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. Peki anlaşamazsanız ne olacak? Biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi 'hayır' diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisi'ni? Kılıçdaroğlu söz veriyor 'geri getireceğiz' diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek? Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz." dedi.