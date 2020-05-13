Fatih Portakal'a flaş çağrı: 3 dakika 17 saniye boyunca...
Fazilet Durağı yalanıyla ilgili, Başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine Gazeteci Yazar Kenan Kıran, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a, özür dilemesi çağrısı yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vermesi, Fazilet Durağı yalanını savunan gazete, televizyon ve gazetecileri gündeme getirdi. FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Sol Haber; otobüse binen yolculara hakaret etmişti.
Fatih Portakal, otobüse binen yolculara, "militan" diyerek hakarette bulunmuştu.
Çağrı yaptı: Yalan haberiniz 3 dakika 17 saniye sürmüştü
Sabah gazetesinden Kenan Kıran, Fatih Portakal'a çağrı yaptı. Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Fatih Portakal, FOX TV izleyicisine saygınız varsa (Ben olduğunu düşünüyorum) yaptığınız yanlışı 3 dakika 17 saniye boyunca anlatmalısınız. Yalan haberiniz 3 dakika 17 saniye sürmüştü. Ekrem bey de açıklama yapabilir.. "