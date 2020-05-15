Fatih Portakal'a çarpıcı gönderme

Kaçak yapı diktiği ve eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığı ortaya çıkan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, evinin üzerinde haber ajanslarının drone uçurduğunu iddia ederek isyan etti. Portakal, "Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. #YeniAsır’i, #DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. #AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz. İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz!" iddialarında bulundu.

Bunun üzerine Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Fatih Portakal'a, ikametgah olarak kullandığı meskeni CHP'liler tarafından fotoğraflanan İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'u hatırlattı.

Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belki Canan Kaftancıoğlu göndermiştir Fatih’çiğim.. Fahrettin Altun’un evini gece yarısı partisinin Üsküdar zevzeğine gözetleten kimse o yapmıştır kesin.." ifadelerini kullandı.