  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bomba açıklama

06 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Ülke çapına yayıldı! O ülkede kız öğrencilerin gizemli zehirlenmeleri devam ediyor
Medya Fatih Portakal'a büyük şok! Eyvah eyvah
Medya

Fatih Portakal'a büyük şok! Eyvah eyvah

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 6'lı masanın dağılmasının ardından karalar bağlayan Fatih Portakal'ı isim vermeden yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:03:00 -
Fatih Portakal'a büyük şok! Eyvah eyvah

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 6'lı masanın dağılmasının ardından karalar bağlayan Fatih Portakal'ı isim vermeden yerden yere vurdu. 

Portakal'a "Bırak bu ayakları" diye seslenen Altınok, şunları kaydetti:

"CHP'li gazetecilerin 6'lı masanın dağılmasının ardından seri halinde "İnanamıyoruz" videoları geçmeleri çok acıklı değil mi?

Bırakın bu ayakları.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her gün halkın karşısına çıkıp siyasi ahkam kesen bir gazetecinin, hatta sadece açık olan bir çift gözün olan biteni, vasatlığı görmemesi imkansızdı.

Pozisyonlarınızı korumak, efsunladığınız kitlenin hışmını üzerinize çekmemek için organize şekilde gerçeği örtülediniz. Yetmedi, cemiyetlerinizde aksini söyleyen meslektaşlarınızın üzerine çatal bıçak fırlattınız.

Şimdi muhalefette oluşan hayal kırıklığının sorumluluğunu Akşener'e, Kılıçdardoğlu'na atıp aldattığınız insanlardan yakanızı sıyıramazsınız.

Hepiniz oradaydınız.

Üstelik kendi kameralarınıza yakalandınız."

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23