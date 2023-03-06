Fatih Portakal'a büyük şok! Eyvah eyvah

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 6'lı masanın dağılmasının ardından karalar bağlayan Fatih Portakal'ı isim vermeden yerden yere vurdu.

Portakal'a "Bırak bu ayakları" diye seslenen Altınok, şunları kaydetti:

"CHP'li gazetecilerin 6'lı masanın dağılmasının ardından seri halinde "İnanamıyoruz" videoları geçmeleri çok acıklı değil mi?

Bırakın bu ayakları.

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Her gün halkın karşısına çıkıp siyasi ahkam kesen bir gazetecinin, hatta sadece açık olan bir çift gözün olan biteni, vasatlığı görmemesi imkansızdı.

Pozisyonlarınızı korumak, efsunladığınız kitlenin hışmını üzerinize çekmemek için organize şekilde gerçeği örtülediniz. Yetmedi, cemiyetlerinizde aksini söyleyen meslektaşlarınızın üzerine çatal bıçak fırlattınız.

Şimdi muhalefette oluşan hayal kırıklığının sorumluluğunu Akşener'e, Kılıçdardoğlu'na atıp aldattığınız insanlardan yakanızı sıyıramazsınız.

Hepiniz oradaydınız.

Üstelik kendi kameralarınıza yakalandınız."