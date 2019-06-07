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Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

CHP'lilerin İlk günden beri "örnek siyasetçi" edebiyatı yaparak parlattığı, kendisi de “sevgi pıtırcığı” ayaklarına yatıp oy devşirmeye çalışan CHP’li İmamoğlu, gerçek yüzünü daha fazla gizleyemeyip devletin valisine ve polisine küfretti. İmamoğlu’nun yakın arkadaşı, üniversite yıllarından ev arkadaşı sunucu Fatih Portakal bile bu skandala dayanamayarak isyan etti: “Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz.”

07 Haziran 2019 Cuma 09:56

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'dan İstanbul'a dönmek için havalimanına geldiği sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak istemiş ancak isimleri listede olmadığı için görevliler engel olmuştu. Kurallara uyularak VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından Ordu Valisi için, "Vali itlik yapıyor." sözleri duyuldu. Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu.

FOX Ana Haber'de Fatih Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyledi, VIP salonu önünde yaşanana tartışmaları ve gergin anların görüntülerini yayınladı. Fatih Portakal haberden sonra Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"Böyle sözler söyleme hakkı yok"

Fatih Portakal, siyasetçilerin sağlam bir sinir yapısına sahip olmaları gerektiğini belirtirken, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." dedi.

Fatih Portakal'ın sözleri şöyle:

"Ekrem İmamoğlu'na belden aşağı vurabilirler, sinirlerini bozacak şeyler yapabilirler, hatta devletin valisi de bu parti devlet olayında yerini alabilir ama İmamoğlu güleryüzlü, soğukkanlı davranmak tartışmayı uzatmamak zorundaydı. Halk onun güleryüzlü umut veren tarzını sevdi. Bu ikinci oldu. Alışkanlık haline getirmesin. Bana da burada sabahtan akşama hakaretler küfürler yağıyor. Ne yapayım ben de onlara mı küfredeyim."

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:56
  1. Ordu
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Fatih Portakal

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