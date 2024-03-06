Fatih Portakal rezil oldu! İstiklal Marşı'nı bilmeyenlerle dalga geçerken kendisi alay konusu oldu
CHP yandaşı Fatih Portakal, canlı yayında "Bunlar İstiklal Marşı'nı okuyamaz, bilmiyorlar" diyerek bazı kişilerle dalga geçti. Fakat programın devamında, marşın kaç kıta olduğunu bilmediği ortaya çıktı.
İstiklal Marşı’nın 16 kıta olduğunu iddia eden Fatih Portakal rezil oldu. İstiklal Marşı’nın 16 kıta olduğunu söyleyen Portakal, rejiden gelen uyarı üzerine önce 14'e, sonra da 10'a düşürdü. Bu gaf, sosyal medyada alay konusu oldu.
Kullanıcılar, Portakal'ın marşı bilmeden başkalarıyla dalga geçmesini eleştirdi. Bir kullanıcı "Kendisi bile bilmiyor, utanmadan konuşuyor" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise "Bilgi sahibi olmadan yorum yapmak bu kadar kolay mı?" diye sordu.
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