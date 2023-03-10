FOX TV artığı Fatih Portakal Menzil Cemaati şeyhini hedef aldı!
Fox TV artığı Fatih Portakal, Menzil'i linç kampanyasına katılarak, haddini aşan ifadeler kullandı.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi üzerinden İslami dernek ve cemaatler hedefe kondu.
Deprem felaketinden de ders çıkartmayan çevreler, ilk günden beri bölgede yaraları sarmak için çabalayan İslami dernek ve cemaatler için çirkin ifadelerle linç kampanyası başlattı.
CHP’li gazeteci Fatih Portakal da, Birgün'ün tetiklediği Menzil cemaati düşmanlığına ortaklık etti.
Cemaate bağlı Beşir Derneği'nin bölgedeki bir çalışmasına ilişkin fotoğraf karesini ekrana getiren Portakal, Menzil Şeyhi’ne saygı gösteren asker ve polisleri hadsizlere ilişkin hadsiz ifadeler kullandı: El pençe durmuşlar önünde.
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