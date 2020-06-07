Fatih Portakal işi pişkinliğe vurdu! ‘Suç unsurları imha edildi’
CHP’li İzmir’i parselleyen Fatih Portakal'ın Seferihisar’daki çiftliğine diktiği kaçak yapıya verilen komik ceza tepki çekti. Portakal konu hakkında pişkin açıklamalarda bulundu.
Yahudi sermayeli FOX TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın kaçak villasına verilen ceza tepki çekti.
Fatih Portakal cezaya ilişkin sosyal medyadan tepkileri görmezden gelerek yüzsüz bir şekilde açıklama yaptı.
Portakal, 'Ne mi oldu? Kiremit cezası verildi. 4 tarafı açık, garaj olarak kullanılan yerin sadece kiremitlerinin toplanmasına karar verildi. Suç unsurları da imha edildi. Komik ama gerçek. Eski ve yeni hali. Hangisi güzel?' dedi.
Ne olmuştu?
İzmir Seferihisar'da 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmıştı.
8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik sundurmanın kaçak olduğu belirlenmişti.