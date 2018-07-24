Fatih Portakal, HDP'li Ahmet Şık'a sahip çıktı! Bozacının şahidi şıracı
Meclisteki konuşmasında AK Parti'ye hakaret eden ve yoğun tepkiyle karşılaşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Fatih Portakal'dan destek geldi.24 Temmuz 2018 Salı 14:39
TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AK Parti iktidarının meşru olmadığını söyleyerek ağır hakaretlerde bulundu.
Şık'a bu sözlerinden dolayı TBMM Genel Kuruluna iki birleşim katılmama cezası verildi.
Ahmet Şık'a her fırsatta hükümeti eleştiren Fatih Portakal'dan destek geldi.
Portakal şu açıklamalarda bulundu;
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