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Fatih Portakal, HDP'li Ahmet Şık'a sahip çıktı! Bozacının şahidi şıracı

Meclisteki konuşmasında AK Parti'ye hakaret eden ve yoğun tepkiyle karşılaşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Fatih Portakal'dan destek geldi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:39
Fatih Portakal, HDP'li Ahmet Şık'a sahip çıktı! Bozacının şahidi şıracı

TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AK Parti iktidarının meşru olmadığını söyleyerek ağır hakaretlerde bulundu.

Şık'a bu sözlerinden dolayı TBMM Genel Kuruluna iki birleşim katılmama cezası verildi.

Ahmet Şık'a her fırsatta hükümeti eleştiren Fatih Portakal'dan destek geldi.

Portakal şu açıklamalarda bulundu;

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:39
  1. İstanbul
  2. Fatih Portakal
  3. Ahmet Şık
  4. Açıklama

YORUM YAZ

  • mniksekmniksek1 sa önce
    PORTAKAL KARŞI SÖZ DEDİĞİN DEMOKRATİK SAYILACAK MEDENİ VE MANTIKLI SÖMÜ DE VERİLECEK CEVAP BULAMADIĞINIZDAN DİYE HAVL.YORSUN, BU MECLİS TERÖRE MÜCADELE ETMEK İÇİN AHMET ŞIK GİBİ VE SENİN GİBİ PKK BORAZANLARININ GÖRÜŞÜNÜ ALACAK DEĞİLYA, AHMET ŞIK NE KADAR HAİNSE SEN ON KAT DAHA HAİNSİN PORTALLL
  • ErdoğanErdoğan1 sa önce
    CIMBIZLAMIŞ CÜMLEYİYAYINLAMIŞ TAMAMINDA METNİN İKTİDARIN MEŞRU OLMADIĞINI DARBECİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR ŞIK BU ŞIK OLMAYAN ADAM VE ONUN YALAKASI FATİHİN PKK SEVİCİ OLDUĞUNU BİLMEYEN KALDIMI Kİ BU ÜLKEDE
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM40 dk önce
    hdp nin beğenmediği bir hükümeti hangi vatandaş beğenmez.hain terörist ajankahpe bölücü olanlar beğenmez.demekki neymiş durmak yok yola devam
  • SabriSabri30 dk önce
    Portalak,porkatal,körtopal...her ne ise..kendini otoriter falan zannediyorsun sanırım da herkesin bildiği medya maymunusun..senin yapmış olduğun yorumlara millet g...ile gülüyor..her defasında rezil olan sen, çakma haber yaptıran sen, yanılan sen bulunduğun mahallenin çakallığını yapan sen..seçim sonuçlarında adara olan sen..hala bir de nanik mi yapıyorsun portakla efendi..yüzünde nur da yok..şirret her bir yerin..
  • mikail okuroğlu mikail okuroğlu 1 sa önce
    aynaya bakıp kendinizi özetlemişsiniz.
  • sacmaliksacmalik1 sa önce
    lan portakal onlar terörist senin askerini öldüren terör örgütünün siyasi kolu lan dinsiz imansız bırak kaba kuvveti hepsini idam etmek gerekir cahill adam yada cahil değil dinsiz imansız vatan hainisin hangisisin portokal
  • Portakalın Suyu SıkılsınPortakalın Suyu Sıkılsın19 dk önce
    Fatih Portakal ben sana sövsem hakaret etsem nasıl olur hoşuna gider mi cevap ver... Hoşuna giderse sana hak vereceğim.
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