Fatih Portakal, HDP'li Ahmet Şık'a sahip çıktı! Bozacının şahidi şıracı

TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık AK Parti iktidarının meşru olmadığını söyleyerek ağır hakaretlerde bulundu.

Şık'a bu sözlerinden dolayı TBMM Genel Kuruluna iki birleşim katılmama cezası verildi.

Ahmet Şık'a her fırsatta hükümeti eleştiren Fatih Portakal'dan destek geldi.

Portakal şu açıklamalarda bulundu;