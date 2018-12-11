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Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de halkın ayaklanması için çağrıda bulunan Fatih Portakal hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

11 Aralık 2018 Salı 14:55
Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu

FOX TV'nin haber sunucusu Fatih Portakal, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de halkın ayaklanması için çağrıda bulundu. Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamalar sonrası bazı iş adamları suç duyurusunda bulundu.

Türk vatandaşlarını kışkırtarak sokağa dökmeye çalışan FOX sunucusu Fatih Portakal'a sert tepki geldi.

Fransa yanıyor Türkiye'de de olmasını istiyor

Fransa'da bitmek bilmeyen şiddet döngüsü devam ediyor. PKK militanlarının ayaklandırdıkları sokakları ateşe verdi, iş yerlerini yağmaladı. Fransız polisi militanların yanında sivil halka da şiddet uyguladı. Dünyanın gözünü çevirdiği Fransa iç savaşa doğru giderken, Fatih Portakal Türkiye'nin de aynı noktaya gelmesi için çalıştı.

Portakal, provokatif çağrısında şunları söyledi;

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:55
  1. Fatih Portakal
  2. FOX Tv

YORUM YAZ

  • Basri Basri 11 dk önce
    .ne idiği belirsiz yahudi maşası seni.Sen zaten yanlış ülkede dünyaya gelmişsin.muhtemelen anan baban izine gelmişler.izin sırasında seni atıp gitmişler.
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