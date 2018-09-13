Fatih Portakal hakkında flaş soruşturma! Başkan Erdoğan'a hakaret suçundan ifade verdi

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın, "Sadece Diktatör" isimli oyununun bazı illerde yasaklanması üzerine yasak kararını eleştiren gazeteci Fatih Portakal hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Bir vatandaşın şikayeti üzerine hakkında, soruşturma başlatılan Portakal, bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcı Tuncay Karcıoğlu'na ifade verdi.

Portakal'ın ifadesinde oyunun neden yasaklandığını sorguladığını, Cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir kastının olmadığını, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşüncesini paylaştığını söylediği öğrenildi.