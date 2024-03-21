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Siyaset Fatih Portakal gerçeği kabul etti: '21 yıldır kaybedenler kulübündeyiz!'
Siyaset

Fatih Portakal gerçeği kabul etti: '21 yıldır kaybedenler kulübündeyiz!'

Yeniakit Publisher
2024-03-21 11:34:00 - 2024-03-21 11:35:13

Uzun yıllardır muhalefet için çalışan Fatih Portakal canlı yayın sırasında öz eleştiri yaparak hep kaybeden tarafta olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır muhalefet için çalışan Fatih Portakal canlı yayın sırasında öz eleştiri yaparak hep kaybeden tarafta olduğunu açıkladı.
31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefetin kanalında çalışan Fatih Portakal öz eleştiri yaptı. Portakal daha önce muhalefetin ayrı ayrı aday çıkarması halinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un kazanacağını belirterek "Matematik ortada" demişti.

"KAYBEDENLER KULÜBÜNDEYİZ"

Sözcü TV Ana Haber'de konuşan Portakal, çok konuşulacak bir öz eleştiride bulundu. Portakal, uzun yıllardır muhalefette olduğunu ancak mutlu olmadığını söyledi.

Son 21 senedir hep kaybettiklerini ifade eden Portakal, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar ben de muhalefet tarafındayım. Ve maalesef mutlu olamıyorum. Bu sorun kimden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, bizden kaynaklanmıyor. Bizler seçmeniz sizin de benim de bir tane oyum var. Gidiyorum bir oy kullanıyorum. Ama uzun yıllardır aşağı yukarı 21 yıldır, 2019 yerel seçimleri çıkartacak olursak hep kaybedenler kulübündeyiz."

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