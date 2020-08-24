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Gündem Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılma nedenini açıkladı
Gündem

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılma nedenini açıkladı

Türkiye karşıtı algı operasyonlarıyla tanınan Fatih Portakal, FOX TV'den istifası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:42:00 - 2020-08-24 13:12:21
Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılma nedenini açıkladı

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklindeki skandal açıklaması ve Türkiye karşı algı haberleriyle tanınan Fatih Portakal, FOX TV'den istifa etti.

İslam düşmanı ‘medya baronu’ Murdoch sahibi olduğu FOX TV'den ayrılan Portakal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fatih Portakal'ın kararı sonrası FOX TV resmi bir açıklama yaptı. "FOX’un en önemli değerlerinden biri olmuştur." ifadesinin kullanıldığı açıklamayı sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Siz veda ederken, calıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum @FOXTurkiye @FOXhaber"

"Kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim"

Bu paylaşım sonrası istifasına ilişkin iki paylaşım daha yapan Fatih Portakal, "Kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim" dedi.

İşte Portakal'ın o paylaşımları:

10 yıldır gurur duyarak calışıp, birlikte keyifle yol aldığim @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece,“Ne yapmak istiyorum?”sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Karari bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağin sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla.

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Yorumlar

Selim

Biraz rahat edecez anlasilan. Yolsuzluklarimizi hep bulup gosteriyordu bu adam. Darisi ismail saymazin basina
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Vahap Kalyoncı

Bide adam olsan.
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