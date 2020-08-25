Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

ABD beslemeli FOX TV’den ayrılığı duyurulan algı uzmanı Fatih Portakal’dan yeni açıklamalar geldi.

FOX TV Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa eden Fatih Portakal’ın kararına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, konuyla ilgili yazı kaleme aldı.

Portakal’ın gerekçesinde, artık muhalif olmak istemediği, muhalif gibi yaşamak istemediği öğrenildi.

Fatih Altaylı, Portakal'ın "Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor" diyerek istifa ettiğini belirtti.

Ayrıca istifa kararının arkasında, yolda herhangi bir araçtan küfürler edildiği ve Portakal’ın bunu kaldıramadığı ortaya çıktı.

"Yoruldum"

Altaylı'nın yazısına göre Fatih Portakal, FOX TV'ye istifa gerekçesi olarak, ‘Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim bir yük var. Muhalefetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum’ dedi.