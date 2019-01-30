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Fatih Portakal emekli mi oldu Fatih Portakal FOX'dan ayrılıyor mu?

Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti muhalifiyle bilinen, ekonomik pahalılığı bahane ederek halkı sokağa çağırıp provokasyona imza atan ABD'li FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal Twitter'dan "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan" diyerek duyurdu. Peki Fatih Portakal FOX'dan ayrılıyor mu? Portakal emekli mi oldu?

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:23
Fatih Portakal emekli mi oldu Fatih Portakal FOX'dan ayrılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti muhalifiyle bilinen, ekonomik pahalılığı bahane ederek halkı sokağa çağırıp provokasyona imza atan ABD'li FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal Twitter'dan "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan" diyerek duyurdu. Peki Fatih Portakal FOX'dan ayrılıyor mu? Portakal emekli mi oldu?

E artık koltuğu bırakmanı zamanı geldi

Basın sigortasından faydalanarak emekli olan Fatih Portakal, paylaşımında, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli. Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Halkı sokağa çağırdı

Portakal, provokatif çağrısında şunları söylemişti: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka "sokaklara çıkın" çağrısı yapan Fatih Portakal'a "Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." diyerek sert çıkmıştı.

Fatih Portakal kimdir?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967 tarihinde Aydın/ Nazilli’de dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Nazilli’de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 1994 senesinde yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi maksadıyla Avustralya’ya gitti. Eğitimi sonrasında, bir müddet Avustralya’da restoran işleten Portakal, 1997 senesinde Türkiye’ye geri döndü.

1997-2005 yılları arasında Star TV’de muhabir olarak çalıştı. 2005 senesinde Mehmet Ali Birand’ın teklifi üzerine Kanal D’ye geçti. 2010 Mayıs’ında ise İrfan Değirmenci’nin teklifi üzerine Fox’a geçti. 2010-2013 yılları arasında Fox’ta “Çalar Saat” programını sunan Portakal, 2013’ün Eylül ayında Fox Ana Haber programını sunmaya başladı. 43. Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Erkek Haber Sunucusu” ödülünü almıştır.

Fatih Portakal'ın kitapları:

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:23
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