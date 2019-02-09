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Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!

Fatih Portakal'ın CHP'nin aday belirleme sürecindeki ilkesizliklere isyan etmesinin ardından sunucuya cevap veren CHP'li Özgür Özel, Siverek adayını duyduktan sonra kendisinin de şok olduğunu söyledi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Başta Kadıköy, Beyoğlu ve İzmir olmak üzere birçok bölgede tartışmalı isimleri aday gösteren CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gösterdiği aday ise gündeme oturdu.

Siverek adayı eleştirilere neden oldu

Daha önce AK Parti ve MHP'de siyaset yapmaya çalışan ancak başarısız olan ve MHP'den Siverek adaylığını açıkladığı dönemde "Başka partiye oy verecekler mezarını hazırlasın" diyen Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'den Siverek adayı olarak gösterilmesi kriz çıkardı.

Portakal isyan etti

Gazeteci Fatih Portakal da bu kararı eleştirerek "Bir yerde Alper Taş'ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak'ı... #CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın" tweetini attı.

Özgür Özel: Şok oldum

Portakal'ın bu sözlerine cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Özgür Özel'in kullandığı ifadeler parti içindeki krizleri gözler önüne serdi. Bucak'ın aday gösterilmesine karşı olduğunu belirten Özel'in böylesine önemli bir durum için "Gazeteciden öğrendim" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Pazartesi günü durumu MYK'ya taşıyacağını belirten Özel'in itiraf gibi sözleri partide suların bir türlü durulmayacağının kanıtı gibi.

Kadıköy adayı da ayrı kriz çıkardı

Mehmet Fatih Bucak gibi Siverekli olan Şerdil Dara Odabaşı'nın da Kadıköy'den aday gösterilmesi büyük kriz çıkarmıştı. Odabaşı HDP ve PKK lehine yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmiş, parti yönetimi ise seçmenden gelen büyük tepkilere kulağını tıkamıştı.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımları:

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:20
  1. Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları
  2. Ak Parti Milletvekili Adayları
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. AKP nin referandum yorumu
  5. Cumhuriyet Halk Partisi
  6. Ak Parti Genel Merkezi
  7. AK Parti aday listesi
  8. Merkez Yürütme Kurulu
  9. Mehmet Fatih Bucak
  10. AK Parti Kurultayı
  11. CHP Parti Meclisi
  12. Ak Parti adayları
  13. AKP aday listesi
  14. Ak Parti Kongre
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  29. Beyoğlu
  30. Fatih
  31. İzmir
  32. Bucak
  33. Urfa
  34. MYK
  35. MHP
  36. CHP

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