Fatih Portakal canlı yayında CHP'ye verdi veriştirdi! 'Yazıklar olsun'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere az bir süre kala, Lütfü Savaş'ın 6 şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'dan CHP tarafından tekrar aday gösterilmesi büyük tepki çekmişti. Tartışmalar devam ederken tepkilere kulak tıkayan CHP yönetimi, Hatay'da Lütfü Savaş ile devam etme karar aldı.

Yaşananları Sözcü TV canlı yayınında değerlendiren Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Portakal'dan Özel'e Hatay tepkisi

"İnsanlar böyle koltuğu kendi babalarının malı sanıyorlar." diyen Portakal, "Lütfü Savaş gerçekten mücadele etti, genel başkanı bilek güreşinde yendi. 'Yazıklar olsun' diyorum koskoca genel başkan ağırlığını koyamadı. 'Bağımsız giriyorsan gir' diyemedi." ifadelerini kullandı.

Özel'e 'cesaretli ol' çağrısı yapan Portakal, "Cesaretli olmak zorundasınız, Özgür Bey. Bu cesareti gösteremezseniz kapınızı çok aşındırırlar çok taviz vermek zorunda kalırsınız." diye konuştu.