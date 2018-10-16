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Fatih Portakal ameliyat oldu, açıklama yaptı

Ameliyat olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 16:47
Fatih Portakal ameliyat oldu, açıklama yaptı

Fox Tv ana haberlerini sunan Fatih Portakal, geride bıraktığımız günlerde bir operasyon geçireceğini söylemiş ve seyircilerinden bir süre için izin istemişti.

'İyiyim, sıkıntı yok'

Yattığı hastanede ameliyatı gerçekleşen Portakal, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve altına da sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek adına şu satırları ekledi: “İki gün yokum demiştim, operasyon sonrası ben ve Armağan Portakal… İyiyim, sıkıntı yok

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:47
  1. fatih portakal
  2. Fox TV
  3. Armağan Portakal

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