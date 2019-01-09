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Fatih Portakal 97 kişi hakkında dava açtı

Geçtiğimiz haftalarda vatandaşı sokağa çağırdığı gerekçesiyle büyük tepki çeken Fox sunucusu Fatih Portakal, 97 kişiye dava açtığını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
Fatih Portakal 97 kişi hakkında dava açtı

Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından davalı ve davacı olarak hakkında açılmış 109 dosya olduğunu duyurdu.

Portakal, "Aklıma geldi, davalı/davacı olarak kaç dosyam var öğrenmek istedim? Kanalın hukuk servisi bildirdi: Toplam 109 adet dosya, 97'sinde dava eden benim. 12'sinde şikayet edilenim. Bunun; 5'i devam ediyor, 7'sinin de 5'i savcılardan takipsizlik aldı. Kalan 2 beraat. Fena sonuç değil" ifadesini kullandı.

Halkı sokağa çağırmıştı


Fatih Portakal FOX Ana Haber'de, Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulunmuştu.

Portakal,"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, skandal sözlere tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye değinmiş ve sokak çağrılarına tepki göstermişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak.. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
  1. Konya
  2. Fatih Portakal
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fox

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