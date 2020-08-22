Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de bulunan Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Müjdeli haberin ardından milyonların yüzü gülerken bir kesim muhalif bu güzel haberi bile eleştirdi. Fox TV sunucusu Fatih Portakal Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Hayırlı olsun. Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak müjdesi ne zaman duyarız" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal kimdir? | Fatih Portakal biyografisi

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olan sunucu Fatih Portakal'ın hayatı merak ediliyor. Pek çok kişi Fatih Portakal kim, nereli, evli mi sorularının cevaplarını araştırıyor.

Fatih Portakal 2 Şubat 1968 yılında Aydın Nazilli'de dünyaya geldi. Nazilli'de ilkokulu tamamlayan Fatih Portakal ardından İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni biter Portakal, 1994'te yüksek lisans için Avustralya'ya gitti.

Star TV ve Kanal D'de çalışan Fatih Portakal 2010'da Fox TV'ye geçti. 1997 yılında Fatih Portakal hayatını Armağan Toper ile birleştirdi.

Fatih Portakal PKK övgü

Fatih Portakal muhalif olarak tanınıyor. Milletin geleceğini ilgilendiren konuları dahi eleştiren Fatih Portakal daha önce PKK’ya övgü dolu sözler söyledi. Yaptığı bir canlı yayında Fatih Portakal bebek katili PKK'ya teşekkür etti.

Fatih Portakal doğalgaz yorumu

Fatih Portakal tüm vatandaşların büyük bir heyecanla yaşadığı doğalgaz müjdesini dahi eleştirdi. Cümlesine ‘hayır olsun’ ifadesiyle başlayan Fatih Portakal ardından da açıklamasına eleştirel sorularla devam etti.

Fatih Portakal neden tepki aldı

Milyonlarca kişi zaman zaman Fatih Portakal’ın neden eleştiri oklarının hedefi olduğunu merak ediyor. Fatih Portakal yaptığı muhalif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı sert açıklamalar sebebiyle sık sık vatandaşların tepkisini çekiyor.

Fatih Portakal'ın babası nereli

Fatih Portakal’ın nereli olduğu sıklıkla araştırılıyor. Fatih Portakal aslen Aydın Nazillilidir. Fatih Portakal'ın Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’den ayrıldığı zaman zaman iddia edilse de Fatih Portakal halen Yahudi sermayeli Fox'da çalışmakta.