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Aktüel Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi mi? Fatih Özer Türkiye'ye iade edildi mi?
Aktüel

Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi mi? Fatih Özer Türkiye'ye iade edildi mi?

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer yakalandı. Thodex mağdurları ise 'Fatih Özer Türkiye'ye getirildi mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 13:36:00 -
Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi mi? Fatih Özer Türkiye'ye iade edildi mi?

Kripto para borsası Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer yakalandı.İçişleri Bakanlığı, Fatih Özer hakkında açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı" bilgisi paylaşıldı.

Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi mi? Fatih Özer Türkiye'ye iade edildi mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklama yaptı. Soylu, "Arnavutluk’taki mahkeme süreci sonrası iade gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Fatih Özer yakalandı mı nerede yakalandı? Fatih Özer kimdir?
Fatih Özer yakalandı mı nerede yakalandı? Fatih Özer kimdir?

Aktüel

Fatih Özer yakalandı mı nerede yakalandı? Fatih Özer kimdir?

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