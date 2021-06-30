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Eğitim Fatih lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021
Eğitim

Fatih lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021

İstanbul Fatih lise taban puanları yüzdelik dilimleri güncel | Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının ardından öğrenciler okulların taban puanlarını, kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Fatih puanla öğrenci alan okulların puanları kaç? Fatih Anadolu Fen liseleri yüzdelik dilimleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:52:00 -
Fatih lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021

6 Haziran’da yapılan LGS’nin sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler okul puanları, kontenjanlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde " meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki, İstanbul Fatih’te Anadolu fen liselerinin yüzdelik dilimleri, taban puanları kaç 2021?

Fatih lise taban puanları yüzdelik dilimleri 2021

 

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