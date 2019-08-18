Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye - TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Bojan Saranov'u kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Sırp kaleci Bojan Saranov'u transfer etti. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisi Bojan Saranov'un kadroya dahil edildiği belirtildi. Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Saranov, Sırbistan'da Partizan ve İsrail'de Maccabi Haifa formasıyla UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşadı.



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