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Spor Fatih Karagümrük'ten 7 transfer birden
Spor

Fatih Karagümrük'ten 7 transfer birden

Yeniakit Publisher
2024-07-17 00:40:00 -
Fatih Karagümrük'ten 7 transfer birden

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız verdi.

Kırmızı-siyahlılar, 30 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Joao Camacho, 30 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Nikola Dovedan, 35 yaşındaki Senegalli defans oyuncusu Papy Djilobodji, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Sivri, 21 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yiğit Çınar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

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