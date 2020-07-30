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Spor

Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor maçını Vefa Stadı'ndaki ekrandan takip ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:14:26 -
Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor maçını Vefa Stadı'ndaki ekrandan takip ediyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük'te taraftarlar, müsabakayı statta kurulan dev ekrandan izliyor.

Kırmızı-siyahlı taraftarların, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan ve Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maçı bir arada takip edebilmesi için Vefa Stadı'na dev ekran kuruldu. Yaklaşık 2 bin taraftar, karşılaşmayı izlemek için Vefa Stadı'ndaki tribünlerde yerlerini aldı.

Maçın başlamasıyla Fatih Karagümrük'e destek vermeye başlayan taraftarlar, kırmızı-siyahlıların 41. dakikada Çağrı Ortakaya'nın golüyle öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Golü meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takımlarına destek olmayı sürdürdü.

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