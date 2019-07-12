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Fatih Karagümrük'e Hollandalı futbolcu

- Kırmızı-siyahlı kulüp, Brahim Darri'yi kadrosuna kattı

12 Temmuz 2019 Cuma 12:19
Fatih Karagümrük'e Hollandalı futbolcu


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Hollandalı kanat oyuncusu Brahim Darri'yi transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı kanat oyuncusu Brahim Darri'yi kadromuza kattık. Brahim Darri'ye Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Hollanda 2. Lig'de forma giyen Darri, ilk yarıyı NEC Nijmegen'de, ikinci yarıyı ise Den Bosch'da geçirdi. 24 yaşındaki futbolcu, iki takımda oynadığı toplam 18 lig maçında 4 gol attı.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:19
  1. Brahim Darri
  2. Den Bosch
  3. Fatih Karagümrük
  4. Futbol
  5. Hollanda
  6. NEC Nijmegen
  7. Spor Toto 1. Lig

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