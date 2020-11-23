Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek.
Vefa Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Nevşehir Belediyespor'u eledi. Esenler Erokspor ise 2. turda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, 3. turda Balıkesirspor'u saf dışı bırakarak 4. tura çıktı.