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Spor Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak
Spor

Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:25:40 -
Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.


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