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Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:47:33 -
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenildi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor'un ise 12 puanı bulunuyor.


- Ndiaye, Roco ve Salibur dönüyor


Fatih Karagümrük'te son haftalarda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Badou Ndiaye, Enzo Roco ve Yannis Salibur, hafta içi takımla çalıştı. Üç oyuncu da yarın teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Sakatlığı devam eden Bosna Hersekli oyuncu Ervin Zukanovic'in ise oynaması beklenmiyor.

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